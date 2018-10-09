Спор в ЕС о сокращении выбросов

Министры окружающей среды Евросоюза готовят на встрече в Люксембурге общий ответ на вчерашний призыв экспертов ООН усилить борьбу с глобальным потеплением. Производящая много машин Германия согласна на сокращение к 2030 году выбросов газов, вызывающий парниковый эффект, на 30 процентов по сравнению с намеченным уровнем 2021 года. Хотя, по мнению многих экологов, этого недостаточно.

«Я здесь представляю позицию федерального правительства, - сказала немецкий министр Свенья Шульце. - Меня уполномочили проголосовать за предложенное Еврокомиссией 30-процентное сокращение выбросов углекислого газа для автомобилей. После вчерашнего доклада международной группы это будет нелегко».

За более жёсткие ограничения по всему ЕС выступает Франция, которой придётся сокращать выбросы меньше, чем другим странам. Она получает электроэнергию в основном на атомных станциях, не загрязняющих атмосферу.

«В Евросоюзе есть много стран с высокоразвитым автомобилестроением, и в наших общих интересах, чтобы эта промышленность на переключалась на производство электромобилей и гибридов, - сказал министр окружающей среды Франции Франсуа де Ружи. - Иначе в разработке такой техники нас обгонят в других регионах мира, в частности в Азии ».

А восточноевропейские страны опасаются, что их промышленность не справится с таким кардинальным переходом на чистые технологии. Кроме того, может понести потери их сырьевой рынок.

«Мы не поддержим сокращения в более чем 30 процентов. Это для нас максимум, - сказал болгарский министр Нено Димов. - Европа должна быть амбициозной, но мы думаем, что это повлияет на конкурентоспособность европейского рынка».

На прошлой неделе Европарламент поддержал идею сокращения на выбросов на 40 процентов.