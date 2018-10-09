Брюссельский марафон жертвы теракта

Сорокалетний бельгиец Себастьян Беллин был тяжело ранен в ходе терактов в аэропорту Брюсселя в 2016 году. Он вспоминает:

«Я взял посадочный талон, и тут же первая бомба взорвалась позади меня. Я сразу понял, что происходит. Падал потолок, разлеталось стекло, все кричали. И побежал, и тут рванула вторая бомба. Вокруг меня умирали люди, это был сущий ад».

Раньше он был профессиональным баскетболистом, а теперь ходит на матчи в качестве менеджера бельгийской команды Спиру Шарлеруа. Себастьян потерял часть левой ноги, почти её не чувствует. Несмотря ни на что, он решил участвовать в брюссельском марафоне.

«Одна из первых вещей, которые я обещал себе, - это то, что я найду возможность снова ходить. Преодолеть такие травмы, как у меня, непросто. Придётся бежать практически на одной ноге. Это для меня вызов, но я заставлю себя. Это поможет мне оставить всё, через что я прошёл, в прошлом ».

Беллин уже одолел не столь дальние дистанции в Антверпене и Брюсселе. Марафонская гонка будет куда труднее, и она излечит его душу.

«Я не хочу, чтобы меня преследовали воспоминания о происшедшем, не хочу снова видеть страшную сцену во сне. Я побегу, чтобы победить смерть. Жизнь дала мне второй шанс. Не многим людям выпадает второй шанс в жизни, и я меня он есть».

Жена Себастьяна и две его дочери приедут в Брюссель 28 октября, чтобы приветствовать его у финишной черты.