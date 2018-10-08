Лимузин смерти: в ДТП в Нью-Йорке погибли 20 человек

Полиция штата Нью-Йорк расследует обстоятельства автомобильной аварии, жертвами которой стали 20 человек. ДТП произошло около города Скохари. Как сообщается, водитель лимузина повышенной вместимости, предназначенного для свадеб, не смог затормозить и врезался на парковке в легковой автомобиль. Все находившиеся в лимузине 18 человек погибли. Еще двое пешеходов были сбиты на стоянке и также скончались. Барбара Дуглас потеряла в аварии четырех племянниц: