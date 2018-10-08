Модельер скрывается от турецких властей в Брюсселе

В Бельгии укрывается турецкий дизайнер Барбарос Шансал, который одевал таких персон, как канцлер Германии Гельмут Коль и первая леди Республики Конго. Но в канун Нового года он выложил в соцсети видеоролик, критикующий турецкое правительство, президента Эрдогана и духовенство. После экстрадиции с Северного Кипра в стамбульском аэропорту его окружила рассерженная толпа.

«Я был мишенью нападок в проправительственных СМИ, меня много оскорбляли в официальной прессе и соцсетях, - говорит Шансал. - Мне поступали угрозы. Всякий раз, когда я сообщал прокурору о таких преступлениях, меня никогда не защищали в Турции по закону".

Шансал вызывает негодование среди жителей Турции с традиционными взглядами, поскольку он осуждал жестокое обращение с детьми и женщинами. В турецкой общине Брюсселя Шансала тоже поддерживают не все:

"Он предатель нации, он хочет, чтобы Турция утонула в грязи. Он изгой".

"Его бросали за решётку, высмеивали, линчевали. И всё за попытки обратиться турецкому обществу".

Модельер опасается стать жертвой репрессий, которые начались в стране после неудавшегося переворота 2016 года. Его уже приговорили к 56 дням в тюрьме, после чего судьи назначили ему условный срок. Теперь он боится возвращаться на родину.

«Я все время боюсь этого. Мне нужен отдохнуть от моей страны, как в 1980 году, когда я спрятался на девять лет. От Турции мне нужно держаться подальше».