Фильм о трудной дороге к успеху

Элиас вырос в небольшой живописной деревне в горах Среднего Атласа, где бабушка научила его готовить. Он решил посвятить себя кулинарному искусству

История о трудной дороге к успеху: фильм под названием "Tazzeka" о жизни молодого марокканского повара в Париже — дебютная полнометражная работа французского режиссера Жана-Филиппа Го, над созданием которой он трудился семь лет. Премьера в кинотеатрах Франции состоится 10 октября.

Жан-Филипп Го, режиссер: "Это фильм об иммиграции, не о мигрантах, которые бегут от войны, перебираются через Средиземное море. Мне было интересно снять фильм, в котором герой родом из страны, где нет войны. Он живет в Марокко и пересекает море, чтобы добиться успеха в жизни".

В родной деревне Элиас не может найти применение своему таланту. После встречи с парижским поваром и расставанием с девушкой он принимает решение переехать в столицу Франции, где сначала ему приходится жить на нелегальном положении и работать не по профессии, но в итоге он добивается успеха благодаря любви к своему делу.