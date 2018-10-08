"Рутинная поездка без тайных целей"

Утверждения Гааги о якобы имевшей место подготовке Россией кибероперации против ОЗХО в апреле 2018 года наносит невосполнимый ущерб российско-нидерландским отношениям. Нота протеста с таким заявлением была вручена российским МИДом послу Нидерландов в России Рене Джонс-Бос.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нидерландские обвинения, подчеркнул, что в апреле власти Нидерландов не предъявили четырём россиянам, которых теперь обвиняют в кибершпионаже, никаких обвинений.

"Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это была рутинная поездка, они не прятались ни когда селились в отель, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство. Их задержали, им ничего не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в нашем посольстве в Нидерландах, попросили выехать. Все это выглядело, честно говоря, как недоразумение. Тем более, что в апреле в связи с этим инцидентом никаких протестов, никаких демаршей в наш адрес ни в Москве, ни в Гааге не делалось", - сказал Лавров.

По версии Москвы, изъятое у россиян оборудование предназначалось для тестирования информационных систем посольства в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения.