Дело об украденных младенцах: виновен, но освобождён

Обвиняемый в похищении новорождённых во времена диктатуры Франко врач избежал тюремного заключения.

85-летний доктор Эдуардо Вела признан виновным в подделке документов, незаконном удочерении и лишении свободы, но освобожден мадридским судом в связи с давностью преступления.

Судебный процесс в отношении Велы начался в конце июня. 49-летняя Инес Мадригал обвинила врача в том, что в 1969 году он Отнял ее у матери после родов в клинике и передал в приемную семью. При этом родной матерью была зарегистрирована приемная. Суд встал на сторону женщины, в то время как сам бывший врач все обвинения отвергал и заявлял, что почти ничего не помнит о событиях в клинике.

В период между 50-ми и 90-ми годами в Испании было зафиксировано несколько случаев, когда новорождённых детей забирали у родителей обманом, чтобы передать их в другие семьи, во многих случаях за плату.