Центральное избирательное бюро Румынии сообщило, что состоявшийся накануне референдум по внесению изменений в конституцию провалился из-за низкой явки. Граждане страны должны были высказаться по поводу изменения определения семьи. В референдуме приняли участие меньше 21 % избирателей.
Провал референдума в Румынии
Провал референдума в Румынии
По мнению Сорина Йониты, причина провала референдума - в его политической инструментализации.
"Для большинства граждан брак - это союз супругов, а не только союз мужчины и женщины. Политики же решили на этой теме спекулировать, чтобы отвлечь внимание общества от гораздо более острых и важных социальных проблем", подчеркивает он.
ЛГБТ-соообщество и правозащитники были теми, кто призывал референдум бойкотировать, поскольку это вопрос личных свобод, а не общественного интереса.
"Это фактически попытка внести дискриминирующие определения в основной закон страны. Конституция на самом деле призвана защитить права всех граждан. Подготовка к референдуму стала неофициальным стартом кампании против геев и гомосексуалов, это было очень уродливо. Ее организовали ретрограды: от церковников до консерваторов", - отмечает президент НПО "Accept" Флорин Бухусеану.
Упомянутая Флорином Бухусеану часть общества высказывается и резко против однополых браков, те же, кто настроен либерально, считают необходимым легализовать такие союзы, обвиняя оппонентов в нетерпимости и гомофобии.