Жаир Болсонару, кандидат от Социально-либеральной партии, относящейся к ультраправой части политического спектра, уверенно лидирует по итогам первого тура прошедших в воскресенье в Бразилии президентских выборов, он получил чуть больше 46 % голосов.
Выборы в Бразилии: смена политического вектора?
Выборы в Бразилии: смена политического вектора?
Он обратился к своим сторонникам с призывом мобилизоваться перед вторым туром выборов.
По словам Болсонару, в случае, если бы система электронного голосования заслуживала доверия, имя следующего лидера страны уже бы было известно.
Во второй круг проходит кандидат от левых партий Фернанду Аддад. Он набрал чуть больше 29 % голосов.
"Мы хотим объединить под нашими лозунгами всех, кто считает себя демократом, - заявил Аддад. - Мы хотим объединить тех, кто хочет заботиться о самых бедных и решать острые общественные проблемы, имеющиеся в нашей стране, разделенной имущественным неравенством. У нас есть амбиции, у нас есть идеи, как обустроить в Бразилии социальную справедливость".
Второй тур президентских выборов в Бразилии назначен, как сообщается, на 28 октября.