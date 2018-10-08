Торговая война испытывает на прочность отношения двух крупнейших экономик мира. Во время визита в Пекин госсекретарь США Майкл Помпео заявил о принципиальных разногласиях с министром иностранных дел Китая Ваном И. Поводом для этого заявления послужили обвинения со стороны китайского министра, в частности, из-за действий США по вопросу Тайваня. Также, по словам Вана И, действия США в сфере торговли не отвечают интересам двух народов и в последнее время Вашингтон беспрестанно обостряет китайско-американские торгово-экономические трения.
Китай и США обменялись взаимными упреками
Китай и США обменялись взаимными упреками
На фоне такого взаимного недовольства азиатские фондовые рынки закрылись в минусе. Вслед за ними европейские биржи начали неделю снижением, также как и американский фондовый рынок.
Комментирует рыночный аналитик Оливер Рот ("Oddo Seydler Bank"): "Торговая война между США и Китаем ослабляет китайцев. А так как Китай является одним из крупнейших мировых рынков, то европейская экономика ощутит на себе долгосрочные последствия проблем Китая. И тот факт, что Китай потерял ликвидность, связан с проблемами в отношениях с США".
Президент Дональд Трамп обещает приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги на введение очередной порции американских тарифов.