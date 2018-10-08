Китай и США обменялись взаимными упреками

Торговая война испытывает на прочность отношения двух крупнейших экономик мира. Во время визита в Пекин госсекретарь США Майкл Помпео заявил о принципиальных разногласиях с министром иностранных дел Китая Ваном И. Поводом для этого заявления послужили обвинения со стороны китайского министра, в частности, из-за действий США по вопросу Тайваня. Также, по словам Вана И, действия США в сфере торговли не отвечают интересам двух народов и в последнее время Вашингтон беспрестанно обостряет китайско-американские торгово-экономические трения.