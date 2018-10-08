Ба дуань цзинь - комплекс упражнений для тела и души

Забота не только о теле, но и о душе – лучшая профилактика любых болезней, убеждены китайские врачи. Они уверены в пользе старинных методов лечения. Например, местные доктора с большим уважением относятся к фитотерапии. А еще они рекомендуют ба дуань цзинь. Часто этот комплекс упражнений в свои тренировки включают те, кто занимается боевыми искусствами.