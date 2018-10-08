Забота не только о теле, но и о душе – лучшая профилактика любых болезней, убеждены китайские врачи. Они уверены в пользе старинных методов лечения. Например, местные доктора с большим уважением относятся к фитотерапии. А еще они рекомендуют ба дуань цзинь. Часто этот комплекс упражнений в свои тренировки включают те, кто занимается боевыми искусствами.
Ба дуань цзинь - комплекс упражнений для тела и души
Ба дуань цзинь - комплекс упражнений для тела и души
Чжан Юй Чэн, инструктор: "Согласно принципам китайской медицины, пять наших основных органов отвечают за пять основных эмоциональных состояний. Так что когда у нас возникают психологические проблемы, нужно лечить соответствующий орган. И наоборот".
В переводе с китайского "ба дуань цзинь" означает "восемь кусочков парчи". Этот комплекс упражнений призван укрепить тело и вдохнуть в человека новую энергию. Ба дуань цзинь состоит из восьми основных движений. Заниматься лучше рано утром в спокойном месте.
Аврора Велес, Euronews: "Это второе движение в ба дуань цзинь. Говорят, оно очень полезно для дыхания".