Зоран Заев о референдуме: "Мы обязаны завершить начатое"

Референдум о переименовании Македонии и вступлении в ЕС и НАТО признан несостоявшимся из-за низкой явки. Но комиссар Евросоюза по вопросам расширения Йоханнес Хан призвал македонские власти прислушаться к мнению голосовавших, ведь подавляющее их большинство поддержало соглашение Скопье и Афин. Какие шаги предпримет македонское правительство? На этот и другие вопросы отвечает его глава Зоран Заев.

"Прежде всего, я доволен успехом этого демократического процесса, при котором граждане высказали своё мнение о пути, выбранном нашей страной. То есть свыше 90% избирателей дали чёткий сигнал нам - политикам, парламентариям - о том, что мы должны исполнить их волеизъявление. В этом смысле, мнение комиссара Хана и европейского сообщества в целом - толчок к тому, чтобы депутаты завершили начатое. Именно на это мы рассчитываем. Это - наша цель, мы её обсуждаем. Я полностью убеждён, что оппозиция тоже хочет, чтобы Македония вступила в ЕС и НАТО”.

У сторонников переименования страны есть возможность дождаться досрочных парламентских выборов. Но если Преспанское соглашение не получит поддержку большинства депутатов - не наберет 2/3 голосов, - на нём будет поставлен крест?

"Нет, я считаю, что главная его цель - логически вполне обоснована и законна. Если все попытки разрешить ситуацию окончатся провалом, то досрочные выборы придётся провести. Но пока в этом нет необходимости", - утверждает премьер-министр.

Итоги плебисцита, пожалуй, не менее важны и для Афин. Ведь с подачи Греции, которая выступает против использования названия своей исторической провинции, возник вопрос о переименовании Македонии в Северную Македонию.

"Мы обменялись мнениями с греческим премьером и моим другом Алексисом Ципрасом. Он приветствовал результаты референдума и, конечно, ждёт от нас дальнейших шагов в этом направлении", - заключает Зоран Заев.