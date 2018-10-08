Проводить в последний путь Монсеррат Кабалье пришли в понедельник ведущие политики Испании, члены монаршей семьи и культурно-общественные деятели. Королева оперной сцены скончалась 6 октября в возрасте 85 лет и была похоронена в родной Барселоне, рядом с отцом и матерью, как она завещала.
"Такие звёзды не гаснут никогда"
"Такие звёзды не гаснут никогда"
Аплодисментами провожали каталонцы кортеж с гробом примадонны, направлявшийся на кладбище Сан-Андреу. На похоронах прозвучали оперные арии в её исполнении и поэма "Жизнь", написанная матерью Терезой.
"Такие звёзды не гаснут никогда", - сказала когда-то о Кабалье Майя Плисецкая. Маргарита и Мадам Баттерфляй, Аида и Травиата - в память об ушедшей из жизни обладательнице одного из красивейших в мире сопрано барселонский театр "Лисео", где она делала свои первые шаги, поставил оперу "Пуритане", а Королевский театр Мадрида - "Фауста".
125 партий, более 4 тысяч выступлений, свыше 100 дисков, множество международных премий, включая "Грэмми"... Но главным делом своей жизни оперная дива назвала проект "Звёзды мира - детям". "Только ради этого стоило родиться и быть нужной людям", - сказала как-то она.
В своём поместье в Риполе Монсеррат Кабалье открыла центр для детей с синдромом Дауна, куда приезжали отдыхать маленькие барселонцы из бедных семей.