"Такие звёзды не гаснут никогда"

Проводить в последний путь Монсеррат Кабалье пришли в понедельник ведущие политики Испании, члены монаршей семьи и культурно-общественные деятели. Королева оперной сцены скончалась 6 октября в возрасте 85 лет и была похоронена в родной Барселоне, рядом с отцом и матерью, как она завещала.