Cпасатели обнаружили тело четвёртой погибшей в результате взрыва, прогремевшего в ночь на воскресенье в многоквартирном доме в Кишиневе. Как стало известно в понедельник, среди погибших – двое граждан Израиля пенсионного возраста. Среди погибших – молодая женщина и её четырехлетний ребёнок.
Подозрительный взрыв в Кишинёве
Подозрительный взрыв в Кишинёве
Взрывная волна поразила множество квартир, в некоторых из них произошло обрушение потолка. В настоящее время в больнице продолжают находиться один спасатель и хозяйка квартиры, в которой произошёл взрыв.
Лилиана Пушкашу, пресс-секретарь Государственного инспектората по чрезвычайным ситуациям: "Мы возбудили уголовное дело. По предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона. Но для того, чтобы установить все детали произошедшего, нужно дождаться окончательных выводов следствия".
По мнению некоторых экспертов, характер разрушений говорит о том, что причиной трагедии мог быть не газовый баллон, а безоболочное взрывное устройство на основе пластита.