Американская корпорация Google собирается постепенно свернуть работу своей социальной сети Google+ из-за выявленной программной недоработки, которая могла привести к утечке личных данных до 500 тыс. пользователей. В опубликованном корпорацией коммюнике утверждается, что потенциальные злоумышленники не знали о существовании уязвимости, поэтому личные данные пользователей не пострадали.
Google+ закроют из-за выявленной уязвимости
Сейчас воспроизводится:
Google+ закроют из-за выявленной уязвимости
Ожидается, что работа Google+ для простых пользователей будет прекращена к августу 2019 г. При этом компания обещает продолжить поддержку программы для корпоративных клиентов, которые используют эту сеть для коммуникаций между сотрудниками.
По данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", проблема в программе была выявлена еще в 2015 г., но тогда Google решил не информировать о ней пользователей.