Американский пилот Майкл Гулиан стал триумфатором в небе Индианополиса, где прошёл предпоследний этап Чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race.
Герои воздушной "Формулы-1"
Герои воздушной "Формулы-1"
На своём моноплане Zivko Edge 540 Гулиан преодолел сложную трассу с препятствиями - 25-метровыми надувными пилонами - менее, чем за 1, 07 мин. Это уже вторая его победа в соревнованиях, которые называют "воздушной Формулой-1". Перед последним стартом серии американец занял лидирующую позицию, обогнав чешского пилота Мартина Шонку, прошлогоднего вице-чемпиона, на 5 пунктов.
Супер-авиагонки Red Bull Air Race- самый быстрый моторный чемпионат планеты: скорость участвующих в этом авиаслаломе самолётов достигает 370 км/час, а пилоты подвергаются перегрузкам в 10G.
Вторым в Индианаполисе стал канадец Пит Маклеод. От победителя его отделяли лишь несколько сотых секунды. Третьим, также с минимальным отставанием, пришёл французский пилот Николя Иванофф.
Последний этап сезона состоится 18 ноября в Техасе.