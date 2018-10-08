Шотландия и "брексит". НАТО в Сербии. Шок Мариновой. Нулевые выбросы

Шотландия после "брексита"

Британский философ Энтони Клиффорд Грейлинг изучает сейчас все аспекты «брексита». Корреспондент Евроньюс Мейв Макмахон спрашивает его: «Соединённое королевство всегда неохотно состояло в Евросоюзе. Нет так ли?”

Грейлинг: Нет, я так не думаю. Большинство британцев с симпатией относятся к проекту Евросоюза, хотя и видят в нем ошибки, проблемы и трудности. Такое огромное творческое начинание, как ЕС, конечно, требует много времени на своё созревание. И мы должны в нём участвовать, а не быть в стороне.

Евроньюс: Господин Грейлинг, не беспокоит ли вас, что другие страны ЕС дружно ушли вперёд. Чувствуя, что “брексит” уже произошел, они сосредоточились на европейских выборах, которые состоятся в мае следующего года.

Грейлинг: В какой-то мере да, остальная Европа уже строит будущее без нас. Но нашим партнерам в Европе нужны от нас заверения в том, что Великобритания больше не будет морочить им голову. Ведь её уход причиняет большой ущерб Евросоюзу.

Евроньюс: И, наконец, о Шотландии. Вы были против её независимости в 2014 году, когда прошёл референдум. Что вы думаете сейчас? Сотни людей в минувшие выходные вышли в Эдинбурге на акцию за независимость.

Грейлинг: Действительно, в 2014 году я участвовал в движении за сохранение целостности Соединённого королевства. Но теперь я думаю, что если Брексит произойдет, Шотландия должна уйти от Англии. Шотландцы хотят оставаться в ЕС, и поэтому то, что они делают, вполне оправдано.

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