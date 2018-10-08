Босния и Герцеговина: новый Президиум

В Боснии и Герцеговине оглашены предварительные итоги всеобщих выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, одно из трёх мест в Президиуме - высшем органе исполнительной власти страны - занял глава боснийских сербов Милорад Додик.
Кандидат от "Союза независимых социал-демократов", действующий президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины набрал свыше 55% голосов.
С победой Додика, который известен своими националистическими взглядами и яростной критикой Запада аналитики предрекают усиление влияния Москвы на политику балканского государства.
От босняков, как и ожидалось, в Президиум избрался лидер консервативной "Партии демократических действий" Шефик Джаферович. Согласно предварительным итогам, его поддержали около 38% избирателей.
А интересы хорватов, вопреки прогнозам, будет представлять глава "Демократического фронта" Желько Комшич, который ранее уже занимал эту должность в период с 2006 по 2014 годы.
Он обошёл действующего члена президиума Драгана Човича, набрав около 50% голосов.
Несмотря на то, что политологи предсказывали самую низкую в истории страны явку, в выборах приняли участие свыше 53% граждан, имеющих право голоса. Им предстояло избрать представителей практически всех властных органов двух составляющих страну частей - Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.
В ведении трёхместного Президиума, в котором представлены три национальности - босниец, серб и хорват, - находятся самые важные вопросы: от экономики и образования до внешней политики. Такая сложная модель государственного управления в этой балканской стране была установлена Дейтонскими мирными соглашениями, которые в 1995 году положили конец гражданской войне, унёсшей жизни свыше 100 тысяч человек.