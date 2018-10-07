Юные тайские футболисты, за чьим спасением из пещеры этим летом следил весь мир, показали свое мастерство на стадионе одного из самых известных аргентинских клубов - "Ривер Плэйт". В Буэнос-Айресе "Дикие кабаны" - именно так называется тайская команда - приняли участие в открытии летних юношеских Олимпийских игр. На стадионе "Монументаль" их встречали аплодисментами. В столице Аргентины тайские футболисты сыграли против команды "Ривер Плэйт" до 13 лет. Матч закончился ничьей - 3:3.
"Узники пещеры" отправились в Аргентину
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"Узники пещеры" отправились в Аргентину
В июне подростки и их тренер оказались заблокированы в пещере из-за внезапно начавшегося наводнения. Их спасали всем миром, в Таиланд приехали специалисты из США, Великобритании, Китая, Австралии и других стран. Подростков нашли на девятый день, но из-за высокого уровня воды спасательную операцию пришлось отложить еще на неделю. Всё это время водолазы доставляли пленникам пещеры еду, лекарства и баллоны с кислородом.