"Узники пещеры" отправились в Аргентину

Юные тайские футболисты, за чьим спасением из пещеры этим летом следил весь мир, показали свое мастерство на стадионе одного из самых известных аргентинских клубов - "Ривер Плэйт". В Буэнос-Айресе "Дикие кабаны" - именно так называется тайская команда - приняли участие в открытии летних юношеских Олимпийских игр. На стадионе "Монументаль" их встречали аплодисментами. В столице Аргентины тайские футболисты сыграли против команды "Ривер Плэйт" до 13 лет. Матч закончился ничьей - 3:3.