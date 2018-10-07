Шотландцы не поддержат Терезу Мэй

Депутаты от Шотландской национальной партии - третьей в британском парламенте - не поддержат предложенный правительством Терезы Мэй план сделки с ЕС по "брекситу". Об этом заявила лидер партии и премьер-министр Шотландии Никола Стёрджен.

"Тереза Мэй ожидает, что парламент беспрекословно утвердит этот на скорую руку состряпанный план, но это недопустимо", - сказала Стёрджен в интервью телеканалу ВВС, добавив:

"Мы хотим сохранить членство в едином рынке и в Таможенном союзе. И депутаты от нашей партии не могут голосовать за что-либо, не содержащее этих пунктов. Не забывайте, что большинство шотландцев во время референдума высказались за то, что бы остаться в составе Евросоюза".

В субботу в Эдинбурге прошёл марш за независимость Шотландии. По данным организаторов, под звуки волынок к зданию парламента пришли более 100 тысяч человек, требуя провести повторный референдум о выходе из состава Соединённого Королевства.

"Если хотите знать правду, такие настроения растут с каждым днём. Чем ближе становится "брексит", тем больше людей склоняются к идее о независимости Шотландии, выступают за отделение", - говорит этот демонстрант.

Референдум о независимости в Шотландии прошёл в 2014 году. Тогда противников независимости было на 10% больше, чем сторонников. А вот на вопрос о выходе Великобритании из ЕС большинство шотландцев решительно ответили "нет".