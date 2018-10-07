Эрдоган ждет результатов расследования

Президент Турции ждет результатов расследования по делу пропавшего без вести саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье журналистам. Он добавил, что давно знал Хашкаджи и "не теряет надежды получить хорошие новости".

Реакция президента последовала после того, как накануне источники в правительстве Турции заявили, что, согласно предварительному расследованию, критически настроенный по отношению к Эр-Рияду Хашкаджи "мог быть убит" в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда Джамаль Хашкаджи пошел в минувший вторник, чтобы уладить административные формальности. Прождавшая его несколько часов около здания консульства невеста больше его не видела.

В турецком правительстве не исключают, что к исчезновению Хашкаджи может быть причастна побывавшая в городе группа из 15 подданных королевства. Они прибыли в Стамбул на двух самолетах в день, когда журналист пришел в консульство, и позже покинули страну.

Власти Саудовской Аравии обвинения в причастности к исчезновению журналиста отрицают.