Брексит ужасает собаководов и артистов

Британские музыканты бьют тревогу: они опасаются, что выход из Евросоюза ударит по шоу-бизнесу. Соединённое Королевство больше не будет центром притяжения для деятелей культуры, — говорится в обращении, которое подписали Рита Ора, Стинг и Боб Гелдоф.

«Эта страна господствует в радиоволнах. На самом деле, единственные волны, где Британия ещё на высоте, — это радиоволны, киберволны и звуковые волны», — объясняет Гелдоф.

Артисты направили обращение премьеру Великобритании Терезе Мэй. Уже после референдума о брексите из-за падения фунта стерлинга занятие музыкой стало слишком дорогим, — жалуются они. А что будет после отделения от Европы? Боб Гелдоф объясняет: «Как можно оживить этот из без того мелководный бассейн, где мы вылавливаем таланты, когда случится экзистенциальное явление брексита? Как отрасль стоимостью в 94 миллиарда долларов, гигантский бассейн творчества, справится с этим? Ответ: никак! Так что остановитесь!»

Против брексита протестуют представители разных социальных групп. В воскресенье в Лондоне состоялся «Марш собак»: около тысячи животных и их владельцы требовали отменить выход из ЕС, который, по их словам, грозит сокращением ветеринарной помощи и подорожанием кормов.