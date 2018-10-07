Дан старт всеобщим выборам

В Бразилии дан старт первому туру всеобщих выборов. 147 миллионам граждан, внесенным в списки для голосования, предстоит избрать не только президента, но и губернаторов всех 26 штатов, региональные законодательные органы, а также две трети членов верхней палаты парламента и целиком - нижнюю. Для бразильцев в возрасте от 18 до 69 лет участие в выборах обязательно.