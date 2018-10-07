В Бразилии дан старт первому туру всеобщих выборов. 147 миллионам граждан, внесенным в списки для голосования, предстоит избрать не только президента, но и губернаторов всех 26 штатов, региональные законодательные органы, а также две трети членов верхней палаты парламента и целиком - нижнюю. Для бразильцев в возрасте от 18 до 69 лет участие в выборах обязательно.
Дан старт всеобщим выборам
Дан старт всеобщим выборам
Из 13-ти кандидатов на высший государственный пост наибольшие шансы победить уже в первом или в любом случае пройти во второй - у Жаира Болсонару, которого здесь называют "бразильским Трампом".
63-летний кандидат от консервативной Социал-либеральной партии в ходе предвыборной кампании прославился расистскими, женоненавистническими и гомофобными высказываниями, популярности ему добавило и покушение в начале сентября.
Вторым, как ожидается, к финишу придет 55-летний Фернанду Аддад - бывший мэр Сан-Паулу. Он был выдвинут левой Партией трудящихся после того, как отбывающий тюремный срок Лула да Силва по решению суда был лишен права баллотироваться.
Избирательные участки в Бразилии будут работать до 17 часов по местному (23 часа по Москве), в западной части республики голосование продлится до 1 ночи понедельника. Согласно бразильскому законодательству, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, второй тур будет организован 28 октября.