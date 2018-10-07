БиГ: выборы без правил голосования

В Боснии и Герцеговине открылись избирательные участки. В стране проходит всеобщее голосование: граждане избирают представителей практически всех уровней власти. В предвыборной гонке участвовали 72 партии, не считая независимых кандидатов.

Система управления в балканском государстве весьма сложна: страна разделена на два автономных субъекта: Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, в каждой из которых есть собственный комплект властных органов, из них каждый, в свою очередь, должен в равной степени представлять интересы боснийцев, сербов и хорватов.

В то же время представители одного из субъектов — Федерации Боснии и Герцеговины — до сих пор не могут договориться о правилах голосования в верхнюю палату своего парламента. Накануне представители Евросоюза предупредили Сараево о том, что этот конфликт может вылиться в конституционный кризис и паралич власти.

Кроме того, политологи предсказывают самую низкую явку за всю историю независимой страны: избиратели не скрывают разочарования от одних и тех же политиков и неизменных политических программ.