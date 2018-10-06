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Срочная новость

Россия

Москва требует доказательств

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Москва требует доказательств

Москва требует доказательств
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Телеканал, во взломе систем которого обвиняют «российских военных хакеров», был британским спутниковым каналом для мусульман. Об этом сообщается на сайте газеты Financial Times. По их данным, службы организации оказались в 2015 году под полным контролем Москвы.

В четверг глава британского МИДа обвинил Россию во взломе «почтового сервера небольшого телеканала». Представители целого ряда государств выступили с обвинениями в адрес Главного управления генерального штаба, которое на Западе называют прежней аббревиатурой — ГРУ. По этим заявлениям, ГУ ГШ вторгалось в сети Всемирного антидопингового агентства, британского МИДа, британской военной лабортатории в Портон-Дауне, Организации по запрещению химического оружия.

Российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием незамедлительно подтвердить обвинения фактами. Москва называет обвинения бездоказательным поиском причин для новых антироссийских санкций.

Галина Полонская, Euronews:

«В то время как позиция российского политического истеблишмента по поводу обвинений в хакерских атаках вполне однозначна, мнения россиян разделились: одни соглашаются с Кремлём, считая всё это информационной войной против России, другие называют это провалом — или в крайнем случае рабочими буднями — российской разведки».