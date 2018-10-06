Москва требует доказательств

Телеканал, во взломе систем которого обвиняют «российских военных хакеров», был британским спутниковым каналом для мусульман. Об этом сообщается на сайте газеты Financial Times. По их данным, службы организации оказались в 2015 году под полным контролем Москвы.

В четверг глава британского МИДа обвинил Россию во взломе «почтового сервера небольшого телеканала». Представители целого ряда государств выступили с обвинениями в адрес Главного управления генерального штаба, которое на Западе называют прежней аббревиатурой — ГРУ. По этим заявлениям, ГУ ГШ вторгалось в сети Всемирного антидопингового агентства, британского МИДа, британской военной лабортатории в Портон-Дауне, Организации по запрещению химического оружия.