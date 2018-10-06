В Румынии начался референдум по вопросу фактического конституционного запрета однополых браков. Он продлится два дня. Сейчас понятие брака сформулировано нейтрально: «супружеский союз». Эту фразу предлагается заменить на «союз мужчины и женщины».
Референдум о семье
Сейчас воспроизводится:
Референдум о семье
Соответствующую инициативу выдвинуло ещё в позапрошлом году движение «Коалиция за семью». Отмечается, что традиционалистам удалось собрать три миллиона подписей — это в стране с 20-миллионным населением.
Однополые связи в Румынии были декриминализированы в середине 90-х, а в 2000-м была запрещена дискриминация по признаку сексуальной ориентации.
Несколько дней назад Конституционный суд Румынии фактически признал однополые пары семьями — разрешив им проживать на территории страны, если хотя бы один партнёр является гражданином ЕС и брак зарегистрирован в Европе.