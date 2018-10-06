Под ударом цунами

Многие жители индонезийского острова Сулавеси оказались не готовы к удару цунами, который обрушился на побережье после мощного землетрясения 28 сентября. Об этом свидетельствуют видеоматериалы, распространяющиеся в социальных сетях. Люди, которые выбежали на улицы, ощутив мощные толчки, едва успевали скрыться в высоких домах, узнав о приближении цунами.

Tanggal 28.09.2018 pukul 18:02:44 Wita di Kota Palu. Posisi dikantor bersama 4 Kawan : Ririn Sambalagi, Chusnul... Publiée par Hendri Dwi Selamet sur Mardi 2 octobre 2018

Эта запись была сделана в городе Палу. Её автор рассказал впоследствии, что вместе с друзьями бежал в торговый центр, расположенный на берегу, когда первая волна затопила улицы города. Второй удар он снимал уже с крыши. Своих приятелей к тому времени он потерял из виду, а уже потом узнал, что их захватила волна. Тем не менее им удалось выжить.