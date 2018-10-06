Чикагский полицейский Джейсон ван Дайк признан виновным в убийстве 17-летнего чернокожего подростка Лакуана Макдональда в октябре 2014 года.
Полицейский признан виновным в убийстве чернокожего
Полицейский признан виновным в убийстве чернокожего
Сам ван Дайк утверждал, что у подростка был с собой нож и он вёл себя угрожающе, потому полицейский открыл огонь в целях самообороны.
Однако год спустя по приказу судьи были обнародованы кадры видеорегистратора, где не видно, чтобы подросток направлял оружие в сторону полицейских, но Ван Дайк открывает огонь, едва выйдя из машины: он выпустил 16 пуль, опустошив магазин.
Ван Дайк, по сообщениям СМИ, стал первым за полвека чикагским полицейским, осуждённым за убийство при исполнении служебных обязанностей. Ему грозит около 20 лет тюрьмы. Дата оглашения вердикта неизвестна.
Публикация видеозаписи три года привела к целой серии массовых акций протеста по всем США. Дело привлекло пристальное внимание тогдашнего президента США Барака Обамы.
Манифестации начались в Чикаго и после оглашения приговора. Сотни человек ждали решения прямо возле здания суда.