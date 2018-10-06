"Спасти спасающих!" - под таким девизом тысячи человек вышли в субботу на улицы французских городов, а также Брюсселя, Берлина, Мадрида и Палермо, требуя от властей европейских государств предоставить регистрацию судну Aquarius и продолжить спасать мигрантов в Средиземном море.
Aquarius: спасти спасающих
Aquarius: спасти спасающих
Самая крупная манифестация состоялась в Марселе, где находится штаб-квартира неправительственной организации "SOS Средиземноморье". В ней приняли участие от 10 000, по данным организаторов, до 3 500 тысяч человек (по данным полиции). Многие были одеты в оранжевый - цвет Aquarius"а, стоящего у причала после того, как у него отозвали регистрацию Гибралтар и Панама.
"Мы решили мобилизовать общественное мнение, чтобы не агрессивно, но твердо потребовать от правовых государств-членов Евросоюза положить конец крайне-правому перевороту, который является надругательством над европейскими ценностями", - заявил глава "SOS Средиземноморье" Франсис Вайя.
В субботу с просьбой предоставить регистрацию единственному судну, спасающему мигрантов в Средиземном море, обратилась к властям Швейцарии депутат-социалист Ада Марра.