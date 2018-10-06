Aquarius: спасти спасающих

"Спасти спасающих!" - под таким девизом тысячи человек вышли в субботу на улицы французских городов, а также Брюсселя, Берлина, Мадрида и Палермо, требуя от властей европейских государств предоставить регистрацию судну Aquarius и продолжить спасать мигрантов в Средиземном море.