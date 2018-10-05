В Цюрихе чествовали великих

За ее плечами более 40 кинокартин, десятки театральных ролей, премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. А что она сама считает своим крупнейшим достижением за 60-летнюю карьеру?

"Думаю, тот факт, что я вообще состоялась в кино. Поскольку мне очень, очень рано сказали, что я никогда не буду сниматься, потому что у меня серьезные проблемы с лицом. Так вот, мне бы очень хотелось сказать тому человеку, который, увы, сейчас мертв: "Видишь, я в итоге состоялась! Это просто везение?"

В Цюрихе Джуди Денч представила свою новую роль в ленте "Красный Джоан", рассказывающей историю британского ученого и шпиона.

Другой приз - "За выдающиеся заслуги в профессии" - получил 83-летний канадский актер Дональд Сазерленд. В его активе - более 60-ти ролей, награды "Золотой глобус", BAFTA, почетный "Оскар" и звезда на Аллее славы в Голливуде. Разыграв при вручении короткую интермедию, актер продемонстрировал собравшимся, что есть еще порох в пороховнице.

Ежегодный кинематографический фестиваль проводится в Цюрихе в конце сентября-начале октября с 2005 года. К участию в трех конкурсных программах (международный конкурс художественных фильмов, международный конкурс документальных фильмов и конкурсная программа работ из Швейцарии, Германии и Австрии "Фокус") допускаются только дебютные, вторые или третьи фильмы начинающих режиссеров. В каждой из конкурсных категорий присуждается гран-при «Золотой глаз» (Golden Eye).