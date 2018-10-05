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ДТП в Тверской области: 13 погибших

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ДТП в Тверской области: 13 погибших

ДТП в Тверской области: 13 погибших
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В Тверской области 13 человек погибли, когда микроавтобус Ford выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с рейсовым автобусом.

ДТП произошло около восьми утра в пятницу в Калининском районе.

Как сообщается, четыре человека получили тяжелые черепно-мозговые травмы, их доставили в больницу в Твери, два человека находятся в реанимации.

Это водитель рейсового автобуса и один из пассажиров.

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