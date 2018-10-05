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Нишикори сыграет с Гаске в полуфинале турнира в Токио

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Нишикори сыграет с Гаске в полуфинале турнира в Токио

Нишикори сыграет с Гаске в полуфинале турнира в Токио
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Третий сеянный на турнире в Токио японец Кей Нишикори пробился в полуфинал соревнований и стал на шаг ближе к своему третьему чемпионскому титулу на домашнем корте.

В четвертьфинале Нишикори переиграл 15-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счетом 6-3, 6-3.

12-я ракетка мира, 28-летний Кей, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов. 20-летний Циципас один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и пять двойных ошибок.

За выход в финал соревнований японец сразится с французом Ришаром Гаске, не пустившим в следующий раунд вторую ракетку соревнований из ЮАР Кевина Андерсона.