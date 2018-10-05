Предвыборная кампания в Бразилии завершается теледебатами, в которых не смог принять участие фаворит гонки — ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару. В телеэфире спорили семеро кандидатов из 13, а сам бывший десантник, в начале сентября получивший тяжелое ножевое ранение в результате покушения, обратился к сторонникам в социальных сетях и в телеинтервью. В пятницу кандидаты смогут вести агитацию в печатных СМИ, а в субботу — только с помощью соцсетей, листовок и баннеров.
Предвыборная кампания завершается
Предвыборная кампания завершается
Жаир Болсонару, Социал-либеральная партия: "Я — человек борьбы. Я люблю находиться на улице, говорить с людьми, находиться в аэропорту. Мне нравится произносить речи, быть участником кампании, но я должен следовать строгим указаниями врача".
Остальные кандидаты на дебатах не только спорили, большинство из них предупреждали об опасности политической поляризации и рисках избрания Болсонару.
Его основной конкурент — представитель левых Фернанду Аддад: "Нам приходится бороться с огромной волной фейковых новостей и лжи в интернете. Только сегодня мы собрали 15 тысяч таких случаев. Говорю это, чтобы вы представили масштабы ущерба, который наносят люди Болсонаро".
Во время предвыборной кампании в городах Бразилии прошли многочисленные акции протеста против избрания Болсонару, известного своими скандальными высказываниями. По данным соцопросов, в первом туре победитель не определится. В случае вероятного второго тура между Болсонару и Аддадом их шансы почти равны: 43% против 42%.