Дутерте смертельно болен

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что у него обнаружили рак. В ходе официального мероприятия в Маниле глава государства рассказал, что врачи обнаружили аномалию в его желудочно-кишечном тракте и планируют провести дополнительную диагностику. Окончательный диагноз, по словам Дутерте, может привести к его досрочной отставке:

«Я не знаю точно, каково моё состояние, надо дождаться. Но я скажу вам так: рак — это рак. Если это третья стадия, то не будет никакого лечения. Я не буду растягивать агонию ни в этой администрации, не где бы то ни было ещё».

Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о тяжелой болезни 73-летнего политика, но в его окружении эти данные опровергали.

Дутерте возглавляет Филиппины более двух лет и известен своими скандальными заявлениями. Он, в частности, разрешил без суда убивать подозреваемых в наркотороговле, а также нецензурно бранил США и ЕС, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела страны.