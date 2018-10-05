Российский посол об обвинениях Запада

Россия отвергает обвинения в киберагрессии, предъявленные ей в Европе и Северной Америке в четверг, день министерской встречи НАТО в Брюсселе. Власти Нидерландов обнародовали детали того, как удалось сорвать апрельское нападение хакеров на расположенную в Гааге штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия. Постоянный представитель России задаёт встречные вопросы: