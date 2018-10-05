Россия отвергает обвинения в киберагрессии, предъявленные ей в Европе и Северной Америке в четверг, день министерской встречи НАТО в Брюсселе. Власти Нидерландов обнародовали детали того, как удалось сорвать апрельское нападение хакеров на расположенную в Гааге штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия. Постоянный представитель России задаёт встречные вопросы:
Российский посол об обвинениях Запада
Российский посол об обвинениях Запада
«Почему голландское правительство ждало шесть месяцев? Если эта тема брошена министрам обороны НАТО, почему её не подняли на саммите НАТО в июле? - вопрошает Владимир Чижов. - Не представлено никаких свидетельств, кроме тех, которые, насколько я знаю, были у них ещё в апреле ".
Россиян уличили также во взломе базы данных антидопингового агентства, атаке на атомную электростанцию в Пенсильвании.
Корреспондент Евроньюс Эфи Кутсокоста спросила, находятся ли отношения с Западом на низшей точке.
«Что ж, можно задаться вопросом, могут ли они опуститься ещё ниже, чем сегодня, - ответил российский посол. - Но конечно, я прирожденный оптимист. Я считаю, что здравый смысл возобладает».
Россия также уверяет в своей непричастности к отравлениям в Солсбери.