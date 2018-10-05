Новый сезон НБА с музыкой. Звезда команды "Даллас Маверикс" Дирк Новицки получил неожиданный подарок перед матчем против "Филадельфии 76-ых". Электрогитару ему вручил бывший товарищ по клубу Ван Чжичжи - первый китайский баскетболист, игравший в НБА.
НБА: предсезонная разминка
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НБА: предсезонная разминка
Команды Национальной баскетбольной ассоциации сейчас готовятся на китайском паркете к новому сезону. Матч между "Филадельфией" и "Далласом" прошел на площадке в Шанхае. Первый период закончился уверенной победой "Маверикс", они обошли соперников на 9 очков, но уже в следующей четверти "76-ые" смогли отыграться, а потом еще увеличили отрыв. Итоговый счет встречи - 120-114 в пользу "Филадельфии". Но впереди у команд еще одна встреча. Попробовать взять реванш "Маверикс" смогут в понедельник.