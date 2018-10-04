15-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Токио, в трёх партиях обыграв австралийца Алекса де Минора – 6:3, 5:7, 6:1.
Турнир в Токио: Циципас идёт дальше
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Турнир в Токио: Циципас идёт дальше
Это вторая очная встреча двух теннисистов, первая также осталась за греком.
Пятый сеянный Циципас 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
За выход в полуфинал соревнований греческий теннисист поспорит с третьей ракеткой турнира из Японии Кеем Нисикори.