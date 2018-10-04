Верховный суд Перу аннулировал решение о помиловании Альберто Фухимори, принятое в декабре прошлого года бывшим главой государства Педро Кучински.
Экс-президент Перу возвращается в тюрьму
Экс-президент Перу возвращается в тюрьму
Суд издал распоряжение о возвращении экс-президента страны в тюрьму.
Этот вердикт последовал после изучения ходатайства родственников перуанцев, убитых во время пребывания Фухимори у власти. В документе содержалось требование проверить обстоятельства освобождения экс-президента из-под стражи.
Стало известно, что после обнародования решения Альберто Фухимори был увезен на карете скорой помощи.
По словам дочери Альберто Фухимори Кейко Фухимори, ей "горестно видеть, как судья отобрал у моего отца свободу на основе того, что этот пожилой человек еще в состоянии самостоятельно передвигаться, и поэтому не заслуживает помилования по соображениям гуманности".
В апреле 2009 года Альберто Фухимори, возглавлявший Перу в 90-ых, был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд счел доказанной причастность политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в 1991-м году, а также к похищению и убийству студентов и преподавателя университета Лимы в 1992-м году.