Из Бэтмена в политики: Кристиан Бэйл в роли Дика Чейни

Из Бэтмена в вице-президенты США. Известный британский актер Кристиан Бэйл сыграл в комедийной драме Адама МакКея 46-го вице-президента США Дика Чейни. Многие считали, что у вице-президента при Джордже Буше-младшем было весьма высокое влияние — по многим вопросам не меньше, чем у самого президента.

Чтобы перевоплотиться в одного из самых могущественных политиков в американской истории Бэйлу пришлось набрать пару десятков килограммов лишнего веса. Хотя изначально актер не собирался настолько вживаться в образ героя, как делал это неоднократно прежде.

"Я даже не знаю, почему я снова согласился на это. Это все Адам МакКей - режиссер, с которым мы уже работали над фильмом "Игра на понижение". Как назло, он пришел с изумительно написанным сценарием. Я пытался найти причины, чтобы отказаться, но у него всегда был ответ на любую из них. И в конце концов я сдался и сказал: "Черт, да он прав! Я должен сделать это!", - говорит исполнитель главной роли в фильме "Вице-президент" Кристиан Бэйл.

Помимо Бэйла, в новом творении МакКея снялись Эми Адамс, сыгравшая Линн Чейни, супругу Дика, Стив Карелл в роли министра обороны США Дональда Рамсфельда и Сэм Рокуэлл, которому досталась роль Джорджа Буша-младшего.

Выход биографического фильма "Вице-президент" в прокат запланировал на конец декабря.