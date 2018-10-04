Датский министр рассказал вегану о любви к бекону

О любви к бекону. Датский министр по окружающей среде и продовольствию Якоб Элльманн-Йенсен в разговоре с активистом-веганом, призвавшим его защищать права животных в парламенте, ответил: "Вы себе даже не представляете, насколько я люблю бекон!".