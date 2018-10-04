НАТО ждёт от РФ разъяснений по ракетам

НАТО обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил в Брюсселе министрам обороны альянса, что Россия создала новую крылатую ракету наземного базирования.

Корреспондент еженедельника Jane's Defence предполагает, что она будет размещена в российском Западном военном округе:

"Хотя Россия уже обладает огромной ракетной мощью, она, возможно, разворачивает на своём Западе новую ракету с радиусом действия в 500 км, которая с легкостью сможет покрывать все балтийские страны, Балтийское море и перекрывать доступ к этому району союзникам, - сказал Брукс Тигнер. - По-моему, НАТО даже не хочет об этом сейчас говорить, но понимает необходимость усиления своей противоракетной системы".

Со свой стороны, Россия обвиняет НАТО в использовании системы ПРО для подготовки к запуску ракет с мощными боеголовками в обход договора РСМД. О таких претензиях говорит независимый военный эксперт:

"На румынской базе ПРО, в тех же шахтах, могут размещаться крылатые ракеты «Томагавк». Это считается основным нарушением, - сказал Павел Фельгенгауэр. - Под видом, что это ПРО, в действительности это оружие первого удара. И Россия вынуждена отвечать. Так обе стороны вошли в жёсткий клинч".

Договор подписали в 1987 году президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Эксперт Германского фонда Маршалла США предупреждает о новой гонке вооружений.

«РСМД важен, потому что он избавил европейский континент от очень разрушительного типа ракет, - сказал Бруно Лете. - Возвращение сюда такого оружия приведёт к тому, что Европа будет отброшена к неспокойным временам. Эти ракеты могут нанести реальный ущерб обеим сторонам».

"Мяч сейчас на российской стороне", - сказал представитель НАТО, пожелавший остаться неизвестным.

Венгров стали меньше звать на Запад

Венгрия намерена оспорить в Европейском суде то, что она назвала "трудовым протекционизмом". Будапешт недоволен требованием Еврокомиссии устанавливать единую плату за одинаковый труд по всему ЕС. Это лишает работодателей стимула нанимать в таких странах, как Венгрия, где ниже зарплаты и меньше социальные льготы. Больше всех жаловались французы на то, что приезжие отбивают у них хлеб.

Обратим ли "брексит"?

Шотландский суд поинтересовался, может ли парламент Великобритании повернуть вспять процесс её выхода из Евросоюза без одобрения остающихся 27 стран-членов ЕС. Запрос на этот счёт направлен из Эдинбурга в Люксембург, где находится высший Европейский суд. Шотландцы опасаются того, что сторонам не удастся заключить сделку о будущих отношениях.

Расставаться тяжело (о том же "брексите")

Танец британского премьера Терезы Мэй под песню группы Абба на конференции консерваторов не остался незамеченным. Некоторые задаются вопросом, станет ли для нее "брексит" "битвой при Ватерлоо" или же "победитель получит все?"

Официальный представитель Еврокомиссии отвечает:

"Нам больше нравится песня "Танцующая королева" чем "Победитель получит все", - сказал Маргаритис Схинас. - Расставаться всегда тяжело".