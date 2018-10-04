"Бороться с антисемитизмом, ксенофобией, ненавистью и насилием - вечный долг Германии", - с такой речью выступила Ангела Меркель в ходе своего визита в Израиль. Немецкий канцлер посетила иерусалимский Музей Яд-Вашем, где возложила венок к каменной плите, под которой покоится пепел узников лагерей смерти. Меркель отметила, что её страна осознает вину за преступления во время Холокоста, и что немецкий народ обязан хранить память о них.
Меркель о вине и долге перед евреями
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Меркель о вине и долге перед евреями
Канцлер Германии выступила перед студентами Хайфского университета, где ей присвоили звание почётного доктора за приверженность принципам равенства, соблюдения прав и свобод человека.
Немецкий лидер встретилась со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Они обсудили конфликт на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Меркель отметила, что необходимо сделать всё возможное, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Она также заявила о том, что Германия попытается убедить Палестину сесть за стол переговоров с Израилем.