Меркель о вине и долге перед евреями

"Бороться с антисемитизмом, ксенофобией, ненавистью и насилием - вечный долг Германии", - с такой речью выступила Ангела Меркель в ходе своего визита в Израиль. Немецкий канцлер посетила иерусалимский Музей Яд-Вашем, где возложила венок к каменной плите, под которой покоится пепел узников лагерей смерти. Меркель отметила, что её страна осознает вину за преступления во время Холокоста, и что немецкий народ обязан хранить память о них.