Женщины на Frieze London

Знаменитый oceнний apт-caлoн Лoндoнa, ярмарка современного искусства "Фриз" (Frieze London ) вepнулась в Pиджeнтc Пapк в 16-й paз. Здесь представлены более 160 самых известных на арт-рынке гaлepeй, которые привезли работы более чем 1 тыс. художников - как недавно открытых, так и мэтров с мировой славой.

Как и в прошлом году "Фриз" уделяет особое внимание творчеству женщин, бросивших вызов доминированию в искусстве мужчин.

Директор ярмарки Виктория Сиддал рассказывает:

"Эта часть выставки составлена группой женщин-кураторов, базирующихся в Великобритании. Мы собрали их здесь, попросили прийти со своими идеями , чтобы вместе подумать о том, в каком направлении двигаться дальше и создать нечто такое, что будет очень актуально для кураторов, музеев и коллекционеров. Результатом стал стенд "Социальная работа" - серия произведений женщин художниц 80-90-х годов".

Работу одной из представленных на "Фриз" женщин уже купила Британская галерея Тейт. "Прослушивание" (The Audition) Сони Бейтс - 400 черно-белых фотографий, на которых белые люди примеряют африканские парики.

Британка афро-карибского происхождения Бейтс работает в области фотографии, инсталляции, рисунка, видео и текстов.

"Фриз" - знаковое событие не только для Лондона и Великобритании, но и в мировом масштабе. раз в год в октябре практически всё, что происходит в мире современного искусства в данный момент, концентрируется на сравнительно небольшой площади в Риджентс-парке - одном из главных королевских парков британской столицы. Павильон для выставки выстраивают в его южной части, недалеко от входа.

Параллельно с основной экспозицией современного искусства Frieze London на той же площадке работает дочерняя выставка Frieze Masters, посвященная классическому искусству от древности до середины XX века. Обе будут открыты до 8 октября.