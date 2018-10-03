Трамп вступился за американских мужчин

"Трудные времена" настали для молодых американских мужчин из-за движения #MeToo. Так президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, при которой всё больше женщин заявляют о том, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны публичных людей. В числе обвиняемых оказался Бретт Кавано, выдвинутый Трампом на пост судьи Верховного судьи.

"Это очень страшная ситуация: когда вас считают виновным до тех пор, пока вы не докажете свою невиновность. Всю свою жизнь, всю свою жизнь я слышал: вы невиновны, пока не доказано обратное, теперь же - все наоборот", - сказал глава Белого дома в интервью журналистам.

Позже на митинге в Миссисипи, Трамп отпустил колкость в адрес одной из трёх обвинительниц, не называя её имени.

"Это случилось 36 лет назад: я выпила одно пиво... Ну, хорошо. Как ты добралась до дома? Я не помню. Как ты туда попала? Я не помню. Где находилось это место? Я не помню. Сколько лет назад это было? Я не знаю!"

Вероятнее всего, речь шла о Блейзи Форд, выступившей накануне на слушаниях в Юридическом комитете Сената. Она обвинила Бретта Кавано в сексуальном насилии. Сам кандидат на должность члена Верховного суда настаивает на своей невиновности.

Голосование в Сенате по его кандидатуре отложено до тех пор, пока ФБР не огласит итоги собственного расследования.