Вторая женщина стала обладательницей Нобелевской премии нынешнего года. Биохимик из США Фрэнсис Арнольд - среди лауреатов престижной награды в области химии вместе с Джорджем Смитом и Грегори Винтером за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител.
Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 стали Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер
Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 стали Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер
Арнольд — пионер в области направленной эволюции. Ей удалось взять под контроль эволюцию ферментов — белков, катализирующих химические реакции. Их теперь можно использовать во множестве отраслей, от создания биотоплива до фармацевтики.
Американец Джордж Смит и британец сэр Грегори Винтер разработали фаговый дисплей - лабораторный метод изучения взаимодействий белков с ДНК, пептидами и другими белками. Он использует бактериофаги (вирусы, поражающие белки) для того, чтобы соотнести белки и кодирующую их генетическую информацию.
Смит установил, что бактериофаги могут быть использованы для эволюции новых белков. А Винтер нашел, как использовать это для производства новых лекарств.
Сегодня фаговый дисплей используется для производства антител, способных нейтрализовывать токсины, бороться с аутоиммунными заболеваниями и метастатическим раком.