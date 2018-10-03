Октябрьское восстание 1993-го, "Черный октябрь". У событий 3-4 октября 1993 года есть много названий, но итог один - расстрел Белого дома и больше полутора сотни жертв.
Вспоминая "Чёрный октябрь"
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Вспоминая "Чёрный октябрь"
В Москве у здания "Останкино" состоялась панихида по погибшим у телецентра в ходе гражданского конфликта 25 лет назад.
Данные о жертвах в результате тех событий разнятся - от официальных 157 до тысячи.
Конституционный кризис 1993 года стал последствием конфликта первого президента России Бориса Ельцина и его сторонников с народными депутатами. Вскоре их противостояние переросло в вооруженный конфликт в центре российской столицы. Люди штурмовали телецентр Останкино и мэрию, в город ввели военную технику и финалом трагических событий послужил обстрел Белого дома 4 октября.