Очередь Румынии. Реформа НДС. НАТО и ракеты. Чистый выхлоп

Евросоюз строго посмотрел на Румынию. Он борется с нарушением верховенства права и общих норм в восточневропейский странах. Еврокомиссия уже возбудила дисциплинарную процедуру против Польши и Венгрии. А в среду немецкий зелёный евродепутат обрушилась с критикой на румынского премьер-министра:

“Ваше правительство позволяет чиновникам злоупотреблять своей властью, оно разрешит преступникам присваивать украденные деньги вместо того, чтобы их конфисковать, - сказала на дебатах в Страсбурге Ска Келлер. - Вы фактически легализуете коррупцию под видом проведения реформ. Но из-за коррупции народ теряет доверие к государство и демократии».

Этим летом президент Румынии уволил ведущего антикоррупционного прокурора. Лаура Кодруца Ковеш добилась вынесения обвинительных приговоров нескольким парламентариям и даже министрам. Глава правительства обещает справедливость:

«Наши новые законы вернут правосудию независимость, - сказала Виорика Дэнчилэ. - Политики не будут принимать решения о назначении или увольнении судей. С правовой системы будут сняты ненужные ограничения».

Летом в Румынии было разогнано несколько уличных выступлений против коррупции. Первый вице-президент Еврокомиссии потребовал расследовать действия полиции и спецслужб против демонстрантов и предупредил о дальнейших мерах Брюсселя в отношении Бухареста:

«Если Еврокомиссии придётся быть жёсткой в своих оценках, она такой будет, - сказал Франс Тиммерманс. - Если нам понадобятся другие инструменты в нашем распоряжении, мы их используем. Это не угроза. Просто Еврокомиссия выполняет свою роль гаранта союзного Договора. Нам нужно относиться к этой роли очень серьёзно».

Со времени своего вступления в Евросоюз в 2007 году Румыния находится под его особым наблюдением. Первого января 2019-го ей перейдёт по ротации пост председателя ЕС.

Систему сбора НДС упрощают

Взимать налог на добавленную стоимость будет проще, мошенничать при этом - труднее. Предложения на этот счёт Еврокомиссии были в основном одобрены Европарламентом. Со своей стороны, депутаты высказались за введение 25-процентного лимита на НДС. Из-за злоупотреблений и несогласованности при сборе этого налога внутри ЕС страны-члены ежегодно недополучают 50 млрд евро.

НАТО обвиняет РФ в нарушении РСМД

В Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО. Накануне Соединённые Штаты пригрозили выводить из строя российские ракеты, которые, по их сведениям, размещаются в нарушение двустороннего договора. Американский посол уточнила, что речь не идёт об упреждающем ударе. Подобные крылатые ракеты морского базирования по договору РСМД разрешены. Эта тема, вероятно, будет обсуждаться на министерской встрече.

Выхлоп должен быть чище, ещё чище

Европарламент проголосовал за дальнейшее снижение уже установленного Еврокомиссией лимита на выброс новыми автомобилями углекислого газа к 2030 году. Депутаты хотят, чтобы к этому времени 35% парка составляли электрические и особо чистые машины. С производителей, нарушающих эти требования, будут взимать штраф в пользу рабочих, увольняемых из-за сокращения выпуска прежних моделей.