Фестиваль поэзии и духовности

... Великий мыслитель и поэт Средневекового востока, один из основателей тюркской письменной лирики, Насими был также духовным лидером, влиятельным проводником идей хуруфизма, разновидности суфизма. Идеи исламского мистицизма пронизывают все его творчество. Имадеддин Насими родился в 1370 году в городе Шемаха на территории современного Азербайджана. В 47 лет он умер мученической смертью: за религиозные взгляды с Насими заживо сняли кожу. В память о Насими в Баку прошел Первый "Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими", организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана.
Эмин Маммадов, советник Фонда Гейдара Алиева: "Он и сегодня звучит очень современно Сотни лет назад Насими говорил о мультикульутрализме, толерантности, призывал людей к единству. Эти его взгляды мы и хотим сделать главным девизом нашего фестиваля".
Первый фестиваль в память о Насими собрал в Баку азербайджанских и зарубежных исполнителей, поэтов, философов. Разнонаправленность, широкий охват жанров стали визитной карточкой нового мероприятия.
Чингиз Бабаев, к примеру, показал свои арт-инсталляции "Планеты". Художник рассказал, что так интерпретирует свое видение Вселенной. По признанию мастера, его собственные религиозные взгляды близки к суфизму.
Чингиз Бабаев, художник: "Здесь мы видим разные материалы. разные масштабы объектов: все это - разные планеты. Они встроены в единую вселенную. Оказывается, различия не дробят мир на части. Он полон многообразия, которое так или иначе отражает единую глобальную концепцию - концепцию Любви".
Насыщенная и разнообразная фестивальная программа вместила в себя вьетнамскую музыку. Вокалист Но Хо Гуанг вышел на сцену в сопровождении известного французского гитариста вьетнамского происхождения Нуйена Ли. Прекрасно исполненный микс традиционных и современных песен был призван, по признанию артистов, раскрыть слушателям "душу этой страны".
Нуйен Ли гитарист: "Для меня вьетнамская музыка - это прежде всего мелодичность и выражение эмоций".
Но Хо Гуанг. вокалист: "Да, а еще вьетнамская музыка тесно связана с медитацией. Кстати, быть музыкальными нас подталкивает и родной язык, относящийся к разряду тоновых, мелодических Получается, что наша музыка - еще и о родном языке".
В дни фестиваля в Баку были установлены арт-инсталляции, в городе проходили концерты, спектакли и творческие встречи. Среди зарубежных гостей, прилетевших на открытие мероприятие, был и Черт Нассенс из Европейской фестивальной ассоциации.
Черт Нассенс, Европейская фестивальная ассоциация: "Мне очень понравилось то, что увидел. Организаторы фестиваля комбинируют жанры, вовлекают в мероприятие участников из Азербайджана, приглашают людей из-за рубежа. На мой взгляд, на данный момент все идет в верном направлении".
Одним из ключевых событий фестиваля стало выступление Сами Юсуфа, которого журнал Time назвал "величайшим исламским рок-музыкантом". Сами родился в Тегеране в азербайджанской семье, которая затем переехала в Лондон. Исполнитель рассказал, что жил в религиозном окружении. По его мнению, сегодня как никогда важен возврат к духовным ценностям - в противовес растущему популизму и в помощь мусульманской молодежи, живущей pа пределами родных стран.
Cами Юсуф, музыкант: "Отчуждение, незнание корней ривели, на мой взгляд, к росту нетерпимости, всплескам ненависти и разобщенности. То, о чем писал Насими, очень актуально и сегодня. Я стараюсь своей музыкой вернуть людей к их традициям".
Способствовать росту терпимости, развитию плюрализма и мульикультурализма: у фестиваля вдохновляющий девиз. Следующий шаг организаторов мероприятия - обеспечить масштабный приток на фестиваль местной, региональной и международной аудитории.