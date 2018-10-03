Фестиваль поэзии и духовности

... Великий мыслитель и поэт Средневекового востока, один из основателей тюркской письменной лирики, Насими был также духовным лидером, влиятельным проводником идей хуруфизма, разновидности суфизма. Идеи исламского мистицизма пронизывают все его творчество. Имадеддин Насими родился в 1370 году в городе Шемаха на территории современного Азербайджана. В 47 лет он умер мученической смертью: за религиозные взгляды с Насими заживо сняли кожу. В память о Насими в Баку прошел Первый "Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими", организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Эмин Маммадов, советник Фонда Гейдара Алиева: "Он и сегодня звучит очень современно Сотни лет назад Насими говорил о мультикульутрализме, толерантности, призывал людей к единству. Эти его взгляды мы и хотим сделать главным девизом нашего фестиваля".

Первый фестиваль в память о Насими собрал в Баку азербайджанских и зарубежных исполнителей, поэтов, философов. Разнонаправленность, широкий охват жанров стали визитной карточкой нового мероприятия.