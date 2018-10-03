Мигранты: испанский тупик

Эти мигранты совершили долгий и трудный путь из Африки в Ирун, город на севере Испании. Беженцев приняли в центре Лакасита, где работают волонтеры. Только за последние три месяца через этот приют прошли 800 человек. Все они хотели бы оказаться во Франции. Но это не просто. Диалло прибыл в Испанию из Конакри - столицы Гвинеи:

"Я намерен продолжить обучение. А мой отец желает, чтобы я изучал Коран. Но я этого не хочу. Я хочу осуществить свою мечту - снимать фильмы. Вот поэтому, я и покинул свою страну".

Миграционный поток значительно увеличился нынешним летом: в Испанию стало прибывать все больше нелегалов. Граница с Францией для них - главное препятствие.

С 19 июня порядка 3400 человек получают помощь и содержатся за счет ряда организаций автономного сообщества Страна Басков. Некоторые мигранты остаются здесь.

ИОН АРАНГУРЕН, SOS Racism:

"Ситуация складывается такая. Де-факто граница с Францией закрыта. После нападений в Париже, во Франции было объявлено чрезвычайное положение, которое действовало по меньшей мере два года. Цель закрытия границ, как утверждают власти, преследование совершающих атаки джихадистов. Но на практике наличие жесткой границы объясняется тем, что кому-то надо избежать переселения мигрантов".

Чтобы бороться с нелегальной миграцией из Мадрида в Ирун были направлены дополнительные силы полиции. На этой автотрассе жандармы возвращают в Испанию мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию соседней Франции. Но большинство беженцев задерживают в самом Ируне.

Лорена Эскобио, Объединенный профсоюз полицейских:

"Что касается Французских полицейских, то они здесь присутствуют постоянно: каждый день, и не важно праздники ли это, или выходные. Местная полиция в Ируне - перегружена. С января у нас было свыше одной тысячи задержанных".

За два дня, что euronews снимал этот репортаж, во Францию впустили лишь одного мигранта. Но наш корреспондент стал свидетелем десятка отказов в переходе границы. Мигрантам дают документ, где написано: "во въезде отказано". При этом процедура, установленная договором между Францией и Испанией, а также Шенгенским соглашением не соблюдается.

Карлос Марласка еuronews:

"Отказ во въезде" можно получить и здесь, на этом мосту. Французская жандармерия возвращает мигрантов в Испанию, не соблюдая официальных юридических процедур. Мигранты, прибывшие сюда недавно, не совсем ориентируются в ситуации и не желают беседовать с журналистами. Но те, кто находится здесь уже достаточное долгое время, готовы рассказать свои истории. А местные жители говорят о постоянном движении мигрантов по обе стороны границы".