Открыть тайны астероида Рюгю

Германо-французский мини-ровер MASCOT, запущенный с японской станции "Хаябуса-2", совершил посадку на астероид Рюгю. Спускаемый аппарат величиной всего 30 на 30 сантиметров должен собрать информацию об астероиде - в частности, доставить на Землю образцы его грунта. Учёные надеются, что это поможет им понять, как устроен астероид изнутри и прикоснуться к тайнам рождения Солнечной системы.