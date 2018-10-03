Германо-французский мини-ровер MASCOT, запущенный с японской станции "Хаябуса-2", совершил посадку на астероид Рюгю. Спускаемый аппарат величиной всего 30 на 30 сантиметров должен собрать информацию об астероиде - в частности, доставить на Землю образцы его грунта. Учёные надеются, что это поможет им понять, как устроен астероид изнутри и прикоснуться к тайнам рождения Солнечной системы.
Открыть тайны астероида Рюгю
Открыть тайны астероида Рюгю
Профессор Ральф Яуманн из Германского авиационно-космического центра говорит:
"Единственный шанс найти материал, первичный в Солнечной системе - это астероиды и, вероятно, кометы. В нашей Солнечной системе есть несколько разных астероидов, и мы выбрали тот, который образован из её первичной материи".
Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года. В июне она достигла цели, но процесс торможения и сближения с астероидом затянулся на 4 года.
MASCOT будет изучать структуру недр Рюгю и наблюдать за его магнитными полями около 2 суток, используя "Хаябусу-2" как систему связи с Землей. Учёные смогут использовать эти данные для разработки методов защиты нашей планеты от метеоритов и других космических тел.